Foi divulgada uma transcrição da última audiência para a liberdade condicional de Mark David Chapman, o assassino de John Lennon. O pedido foi novamente negado, sendo que esta foi a décima vez que Chapman pôde apresentar argumentos para a sua libertação.

Nessa mesma audiência, Chapman voltou a mostrar-se arrependido pelo seu ato, alegando que agora sabe "o que é a vergonha" e que se sente cada vez mais embaraçado, ano após ano.

Estes argumentos não foram suficientes para que os membros da comissão que decide a concessão de liberdade condicional considerassem a saída da cadeia do homem de 63 anos.

Mark David Chapman explicou, ainda, que achava John Lennon "incrível" e que se debateu com dúvidas no dia em que tirou a vida ao ex-Beatle, a 8 de dezembro de 1980, em Nova Iorque. "Lembro-me de ter pensado 'já tens o disco, ele autografou-o, vai para casa'", afirmou, referindo-se a um encontro entre si e John Lennon, pouco tempo antes do homicídio. "Mas não havia maneira de ir simplesmente para casa", relatou.

Chapman poderá pedir nova audiência em 2020.