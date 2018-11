Rami Malek admitiu que gostaria de ter mostrado mais da vida privada de Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody", biopic sobre o vocalista dos Queen na qual é protagonista.

Em entrevista à revista 'Who', o ator defende que Mercury tinha "uma eloquência e elegância que se nota quando ele está em palco, e que depois se percebe de onde veio".

"Não há muitos artistas que se vistam com um fato de cabedal, bebam de um copo de champanhe e digam ao seu público para se despir se assim quiserem. E ele fá-lo com uma aura de realeza".

O ator mostrou, no entanto, algum desalento por não mostrar mais de Mercury, nomeadamente as relações homossexuais que este manteve, em particular com Jim Hutton, o seu último companheiro.

"Fiz pressão para que mostrássemos mais esse lado dele", contou. Em "Bohemian Rhapsody" retrata-se sobretudo a relação de Mercury com Mary Austin, "o amor da sua vida", a quem revelou ser bissexual ainda nos anos 70.