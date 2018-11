Entrevistado na tarde desta quinta-feira pela BLITZ, o guitarrista inglês Johnny Marr não evitou refletir sobre a situação política turbulenta que se vive no seu país, com a sucessão de várias demissões no governo de Theresa May provocadas por divergências no acordo em torno do Brexit.

"Estou muito satisfeito que o governo de Theresa May esteja a ir abaixo. Espero que seja derrubado. Tem sido um capítulo horrível da história moderna da Grã-Bretanha, um verdadeiro desastre. Este é um regime construído a partir do medo e alicerçado nos piores elementos da natureza humana", afirma.

Marr, que sempre se posicionou à esquerda, lamenta que no seu país, as relações entre as pessoas estejam "azedas". "Nota-se em todo o lado. Há pais que votaram para deixar a Europa que, contudo, têm filhos adolescentes que querem ficar na Europa. Eu conheço alguns casos de colegas de trabalho que votam de forma diferente... Logo a seguir ao referendo gerou-se um clima inquisitorial com toda a gente a decidir amizades consoante o sentido de voto, e a divisão é visível", prossegue o músico.

O homem que compôs a música de clássicos como 'How Soon Is Now' e 'There Is a Light that Never Goes Out' aponta o dedo: "a culpa é dos Dave Camerons, Boris Johnsons e Niger Farages deste país: eles fugiram depois do atropelamento, quando na verdade foram responsáveis por ele".

Marr acredita agora que o Brexit é reversível porque "os ingleses foram ludibriados e desiludidos" e lamenta alguma desorientação na sua geração de músicos. "As preocupações políticas eram locais: o desemprego, a situação dos mineiros, a oposição a Thatcher… A geração mais jovem está mais alerta para preocupações globais, a ecologia, os direitos humanos, os direitos LGBT, de igualdade de género e racial. São vistas mais largas do que as nossas".

O músico que, a par de Morrissey, se deu a conhecer nos Smiths, bandeira do rock independente da Inglaterra anos 80, regressa a Portugal no próximo dia 23 para um concerto integrado no festival Super Bock em Stock, em Lisboa.