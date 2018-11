O que fazer quando chega o momento de celebrar duas décadas de um percurso que marca gerações? David Fonseca parece não ter tido grandes dúvidas. Ontem à noite, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a festa foi rija: em duas horas e meia de espetáculo, juntou os amigos, em cima e fora de palco, tocou (quase) todos os grandes momentos de uma carreira recheada de êxito - são tantas as canções de sucesso que, confessamos, já nem nos recordávamos de algumas -, celebrou direta e indiretamente as suas grandes influências e terminou juntando o passado (um emocionante 'Borrow', primeiro e maior sucesso dos seus Silence 4) e o presente (a efervescência de 'Oh My Heart', retirada do mais recente álbum, "Radio Gemini") colocando os olhos naquilo que ainda está para vir. Só faltou mesmo o bolo.

A noite começou com o assobio descontraído e gingão de 'Superstars II' e uma encorpada 'Silent Void', ambas recuperadas a "Dreams in Colour", de 2007, com o artista a deixar bem claro desde o início que esta revisão da matéria dada não teria propriamente uma ordem cronológica. Rapidamente recuou ao momento que valeu o primeiro fôlego ao seu percurso a solo e que mais vezes tocou em palco: 'Someone that Cannot Love', brindado com um valente coro pelo público que não lotou a sala das Portas de Santo Antão mas que a compôs bastante bem. "Obrigado por virem à minha festa. Há bolo no final", atirou. O salto para o presente foi feito com o dramatismo de 'Find Myself Again' e o primeiro dueto da noite. "Uma festa tem convidados. A primeira desta noite, por incrível que possa parecer, conheci-a no Instagram", explica, "não lhe fiz nenhum like nem lhe mandei uma mensagem. A primeira vez que falei com ela foi para a convidar a cantar esta próxima canção". A espanhola Alice Wonder entrou, então, em palco para 'Resist', mais recente single de "Radio Gemini".

Antes de abraçar os convidados de luxo, transversais aos vários projetos em que se envolveu nas últimas duas décadas, o músico de Leiria passou pelos hinos 'Kiss Me, Oh Kiss Me' e, sozinho com a sua guitarra acústica, 'U Know Who I Am' ("a par de 'Someone That Cannot Love', esta canção foi a que mais me pediram para cantar em casamentos... esta talvez seja mais indicada"). Rita Redshoes, "minha colega de palco durante muitos anos", foi a primeira amiga de longa data a subir ao palco, para interpretar o sensível dueto 'Hold Still'. A fotografia da praxe com o público deu, então, o mote para um inusitado mashup de 'Do Ya Think I'm Sexy?' ("vocês são o público mais sexy em anos") e a bowiesca 'Futuro Eu', que serviu igualmente para chamar Manuela Azevedo, vocalista dos Clã que com David Fonseca integrou os Humanos, projeto criado em 2004 para interpretar temas inéditos de António Variações.

"A última vez que eu e a Manuela estivemos juntos em palco foi algures no Alentejo. Partilhámos um projeto pequenino que se tornou grande", recordou o músico antes de ceder o protagonismo à cantora nortenha. 'Muda de Vida' deixou o Coliseu a cantar em peso, algo que se repetiria, momentos mais tarde, quando Camané se atirou a 'Maria Albertina'. "Nos Humanos, éramos três cantores. Ele é um dos meus cantores portugueses favoritos", exclamou Fonseca ao receber o fadista em palco com uma roqueira 'Hoje Eu Não Sou', provavelmente um dos momentos mais especiais da noite. Outro foi, claro, aquele em que as três vozes dos Humanos se juntaram para cantar uma gigante '... O Corpo É Que Paga': "António, onde quer que estejas, esta é para ti". E Lisboa quase ficava rouca... mas as surpresas não terminaram, claro, por ali. Sem tempo para respirar, era chamado à cena o homem do "senhor do bolo", Bruno Nogueira. Contrariamente ao que acontece no vídeo que os dois artistas gravaram juntos, numa homenagem a Paul Simon que contagia a ginga tropical de 'Ela Gosta de Mim Assim', o humorista cantou mesmo. "Ao longo dos anos, tenho sofrido horrores às mãos deste senhor. Hoje, vai cantar esta canção comigo e com todos vocês".

A noite já ia longa, mas ainda havia muito por onde celebrar: do regresso ao presente com uma inebriante e envolvente 'Tell Me Something I Don't Know' (com direito a duas dançarinas do ventre), seguiu para os rasgos de guitarra elétrica de 'Stop 4 a Minute', que cruzou com 'Riders on the Storm' dos Doors e o levou até bem juntinho dos fãs, e os sintetizadores eletrizantes de 'What Life is for'. "Que podemos tocar mais, depois de uma festa deste género? Vocês querem mais?", questiona, antes de seguir por uma versão efervescente de 'Just Can't Get Enough', dos Depeche Mode, que colou com a velhinha 'The 80's'. Confetti, bolas gigantes a sobrevoar a plateia, dois "cães" bailarinos em palco, apresenta-se a banda e sai-se de palco... Mas claro que a celebração não terminava ali. Faltavam dois encores, mais um par de versões e o muito aguardado regresso aos anos 90.

O recente 'Slow Karma', com os seus ambientes densos e elétricos, serviu de introdução para um dos momentos mais intensos e solenes da noite: uma releitura emotiva, e muito aplaudida, de 'Barco Negro', tema celebrizado por Amália Rodrigues. Do primeiro encore, fizeram ainda parte 'Adeus, Não Afastes os Teus Olhos dos Meus', colorido pelo tiquetaque de relógios e o embalo das caixas de música, e o momento discoteca de 'The Raging Light', com direito a bolas de espelhos e tudo. "Ainda estão connosco, Lisboa?". A resposta foi ruidosa mas soou-nos mais a "venha a próxima e que seja aquela". Ainda não era. Reaparecendo no meio da plateia, empunhando uma lanterna, o músico serviu ainda uma versão acolhedora de 'Song to the Siren', de Tim Buckley, antes de recuar, finalmente, aos Silence 4. 'Eu Não Sei Dizer' foi recordada em uníssono, mas só com 'Borrow', iniciada ainda no meio do Coliseu mas continuada em palco, com a presença especial da segunda voz da extinta banda, Sofia Lisboa, a multidão teve aquilo por que, naquele momento, mais ansiava. Como o fim não podia ser nostálgico, "está na hora da despedida, mas a nossa despedida é alegre", atirou-se ainda, num regresso ao presente, a 'Oh My Heart', agradecendo a todos os presentes.

Por muito que a intenção fosse celebrar com os fãs, a festa era dele. E David Fonseca fez o que quis da sua festa. 20 anos podem ser um número respeitável, mas a noite de ontem, com o músico a mostrar-se mais enérgico do que nunca, voz no ponto, só veio provar que está preparado para outros 20 ou 30. E se desde 1998 foram estas as várias vidas que viveu, só podemos ficar entusiasmados com aquilo que ainda está para vir. Parabéns, David.

