O baterista dos Threatin, a banda norte-americana que comprou milhares de "likes" nas redes sociais para ajudar a marcar uma digressão pela Europa falou pela primeira vez desde o rebentar do escândalo. Recorde-se que os concertos se revelaram um fracasso dado que quase ninguém comprou, efetivamente, bilhetes para ver o grupo ao vivo.

Dave Davis, que foi contratado pelo líder da "banda", Jered Threatin (vocalista e guitarrista), para esta digressão explicou à revista Classic Rock que nenhum músico contratado sabia que a mesma era um embuste. O baterista, de Las Vegas, revelou que foi contratado por uma mulher chamada Lisa, que o convidou para um ensaio após ver vídeos seus no YouTube.

"Não me deram mais detalhes, apenas que havia uma banda com alguns êxitos no estrangeiro que gostava que eu ensaiasse com ela para seguir em digressão", contou.

Davis, que viu tudo isto como "uma oportunidade", admite ter achado "estranha" toda a operação de marketing da banda nas redes sociais, embora não soubesse, por esta altura, que Jered havia 'comprado' todos os seus "fãs".

"Encontrámo-nos para ensaiar num estúdio em Los Angeles, perto de Hollywood. Não sabia o que esperar, tendo visto os vídeos dele, mas fiquei agradavelmente surpreendido com a humildade" de Jered, disse.

Após ter entrado para a banda, o baterista explicou que tanto ele como o segundo guitarrista, Joe Prunera, começaram a deslocar-se frequentemente de Las Vegas para Los Angeles, para os ensaios. O baixista Gavin Carney também fazia parte do grupo.

Quanto questionaram Jered sobre o cachet que iriam receber, este respondeu-lhes que a remuneração seria de apenas 300 dólares (265 euros) por toda a digressão. Os músicos concordaram com o valor, já que "todas as outras despesas estariam cobertas". "Foi uma oportunidade para andar em digressão, ter umas férias e ganhar 300 dólares. Para a minha primeira digressão era bastante fixe", explicou Davis.

Segundo o baterista, Jered terá dito que a digressão estaria a vender bem, o que levou a mãe e o irmão do baterista a comprar uma viagem para a Irlanda do Norte, para assistir ao concerto que estava marcado para aquele país.

Foi o primeiro concerto, na sala The Underworld, em Londres, que deixou o músico contratado de pé atrás. "Pensei: que estranho, este concerto deveria estar esgotado", afirmou. Algo a que o próprio Jered fez referência durante o espetáculo, afirmando depois que tudo não passaria de um "erro de promoção" por parte da sala.

Davis só percebeu o engodo quando os primeiros artigos sobre os Threatin começaram a ser publicados na imprensa musical online. "Foi chocante. Como assim, isto é um embuste? Li o primeiro artigo, onde se dizia que a digressão era falsa, os fãs eram falsos, as visualizações [no YouTube] eram falsas, os comentários [nas redes sociais] eram falsos".

Foi nesse preciso momento que os três membros contratados decidiram demitir-se, tendo confrontado Jered Threatin, que ponderou cancelar a digressão. O baterista acabou por viajar para a Irlanda do Norte, para se encontrar com a sua família.

"As viagens de Las Vegas para Los Angeles foram todas pagas por mim. Os 300 dólares duraram apenas duas semanas, por isso paguei o resto das despesas a crédito. Agora vou voltar para casa", lamentou.

De Jered, Dave Davis não guarda boas memórias. "Não quero falar com ele neste momento. Quero só deixar claro que nenhum de nós sabia disto", rematou.