Vai ter lugar no próximo ano um espetáculo de homenagem a Chris Cornell, vocalista dos Soundgarden e Audioslave falecido em 2017.

O espetáculo, intitulado "I Am the Highway: A Tribute to Chris Cornell", contará com a presença dos colegas de banda de Cornell nas duas bandas supracitadas e nos Temple of the Dog, e ainda dos Metallica, Foo Fighters e Ryan Adams, entre outros. Na organização do evento está o comediante e apresentador de televisão Jimmy Kimmel, que também irá apresentar a cerimónia, a realizar-se no The Forum, em Los Angeles, a 16 de janeiro.

Em comunicado, a viúva de Chris Cornell, Vicky, diz-se "honrada por ter estes artistas e amigos incríveis juntos em homenagem ao Chris, à sua música e à marca que deixou no mundo. Mal podemos esperar por viver esta noite com os fãs".

Os bilhetes para o espetáculo serão colocados à venda esta sexta-feira, com todos os lucros a reverter para a Fundação Chris e Vicky Cornell, bem como para uma outra fundação de investigação e tratamento da epidermólise bolhosa, uma doença incurável do tecido conjuntivo.