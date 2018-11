Foi criada uma petição online com o objetivo de fazer com que os Maroon 5 desistam de atuar na Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, que se realiza em fevereiro.

A petição já conta com mais de 35 mil assinaturas e é mais uma forma de apoio a Colin Kaepernick, jogador que na época passada causou polémica ao ajoelhar-se, por diversas vezes, durante a interpretação do hino nacional norte-americano em protesto contra o racismo e a violência policial.

"Enquanto a liga não alterar as suas regras e apoiar o direito constitucional dos jogadores de protestarem, nenhum artista deveria aceitar trabalhar com a NFL", a Liga Profissional de Futebol Americano, pode ler-se na petição.

"Os Maroon 5 têm uma oportunidade de ficar do lado certo da história. Se não [desistirem], serão lembrados por se terem colocado ao lado da NFL e não dos jogadores".

Recorde-se que a próxima Super Bowl deveria ter contado com a presença de Rihanna no espetáculo de intervalo, tendo a cantora das Barbados cancelado a presença em apoio a Kaepernick.