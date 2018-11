Quem vir "Bohemian Rhapsody", biopic sobre a vida e carreira de Freddie Mercury, num cinema da Malásia não irá, muito provavelmente, perceber o enredo na sua totalidade.

Devido às leis extremamente restritas em relação à homossexualidade naquele país, o filme foi reduzido em 24 minutos, resultado da ação dos censores malaios. Recorde-se que neste país asiático a homossexualidade é punida com multas, castigos corporais ou uma pena de prisão que pode ir dos 2 aos 20 anos.

Uma das cenas cortadas estará relacionada com o icónico vídeo para 'I Want to Break Free', no qual toda a banda se veste de mulher. O filme, que na Malásia é para maiores de 18 anos, está a ser um sucesso de bilheteira em todo o mundo.