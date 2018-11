Afinal, a icónica série "ALF" não irá regressar aos ecrãs de televisão tão cedo.

Segundo a TV Line, o regresso da série não foi visto com grande interesse por parte de várias produtoras televisivas, pelo que um dos extraterrestres mais famosos da televisão não voltará à Terra tão cedo.

No verão, foi discutida a possibilidade de "ALF" voltar a ser exibida no pequeno ecrã, com a colaboração dos guionistas originais.

Na sua primeira e única encarnação, "ALF" foi exibida entre 1986 e 1990 no canal de televisão NBC, nos Estados Unidos. Por cá, foi transmitida na RTP no final dos anos 80 e na TVI no início dos 90 (então, numa versão em português do Brasil).