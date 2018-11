Michael Bublé está de regresso a Portugal. O cantor canadiano virá apresentar o seu novo álbum, "love", que será editado no próximo dia 16 de novembro.

O concerto está marcado para o dia 30 de setembro e terá lugar na Altice Arena, em Lisboa, sala que Michael Bublé conhece bem: foi ali que atuou nas suas duas últimas visitas a Portugal, em 2010 e 2014.

Os bilhetes para este espetáculo serão colocados à venda no próximo sábado, 17 de novembro, estando disponíveis em regime de pré-venda um dia antes, nas lojas FNAC, e no dia 15, exclusivamente para membros do clube de fãs.