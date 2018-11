"Adoro o baixo, é um instrumento incrível". Quem o diz é Mike Inez (primeiro à esquerda, na foto), baixista de longa data dos Alice In Chains, em entrevista à revista Bass Guitar.

Inez, que diz ter colecionado "alguns baixos Fender Jazz ao longo dos anos", explicou à revista o porquê de os baixistas serem diferentes de outros tipos de músicos.

"Os cantores odeiam-se uns aos outros, os guitarristas fingem gostar uns dos outros, mas os baixistas são verdadeiramente amigos", contou. "É uma boa comunidade. Viajo pelo mundo e tento representá-la, porque acho que ser o [Geddy] Lee, ou Larry Graham ou o Robert Trujillo é importante".

O baixista revelou, ainda, qual a sua marca preferida: a Warwick. "Adoro tudo o que fazem", disse. "Tenho dois Streamers que eles me fizeram, um inspirado por um capacete de karting que tinha aos cinco anos, outro branco-pérola. Vou assegurar-me de que dou cabo deles, em palco. Acho que o som melhora quando assim é. Deve ser da saliva, do sangue e do suor que se entranha neles".