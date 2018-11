Poucas capas de discos são tão icónicas quanto a de "Nevermind", álbum que catapultou os Nirvana para o estrelato. Mas o produto final poderia ter sido muito diferente.

Quem o diz é Robert Fisher, o autor da capa que se conhece, que à Milanote revelou que a ideia original de Kurt Cobain também envolvia um bebé - embora de forma um pouco diferente.

"Ele queria que a capa mostrasse um parto na água", contou. "Fomos a uma livraria local procurar livros com fotos de partos. Mas pensámos: não vamos conseguir fazer uma capa para um álbum a partir disto. Não encontrei fotos decentes e algumas eram demasiado explícitas".

A ideia de mostrar um bebé dentro de água foi-se mantendo, até que Kurt Cobain teve a ideia de juntar um anzol à fotografia. "Passámos uma tarde a pensar que coisas divertidas poderíamos pôr no anzol", afirmou Fisher.

"Uma das ideias foi a de juntar um enorme pedaço de carne, um bife. Outra foi um CD, ou algo que simbolizasse música. Fomos almoçar e pensámos: 'que tal um burrito?'... Durou horas".

"Não me lembro de quem disse para juntarmos uma nota de um dólar, mas toda a gente achou que era boa ideia", completou. "O Kurt não tinha um grande plano, ou uma mensagem que queria fazer passar. Tudo se processou de forma orgânica".

A partir daí, só foi preciso fotografar a capa, tendo Fisher e Kurt recorrido a Kirk Weddle para esse efeito. "Fotografámos no Parque Aquático de Pasadena. O Kirk Weddle trouxe cinco ou seus pais com os seus bebés, que os foram passando para a fotografia à vez", explicou.

"Uma delas", a que acabou por ser capa, "era absolutamente perfeita: a posição, a expressão facial do bebé, a forma como os braços dele estavam esticados, como que procurando algo... Foi essa que escolhi".

"A primeira vez que vi [a capa] com as letras... Estava perfeita. Fiquei muito feliz com ela. Quando a mostrei à banda e ao management, eles adoraram, não mudaram nada. Os Nirvana eram uma grande banda, e juntamente com a foto fizeram magia", completou.