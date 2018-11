Os Dead Combo anunciaram dois espetáculos especiais da digressão Odeon Hotel. O primeiro terá lugar no Coliseu de Lisboa, 28 de fevereiro de 2019; o segundo no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, a 2 de março.

O grupo português será acompanhado por Mark Lanegan, cantor e compositor norte-americano que, em "Odeon Hotel", álbum lançado este ano, dá voz a 'I Know, I Alone', e também por Alain Johannes (ligado a nomes como Queens of the Stone Age, PJ Harvey), produtor do álbum.

Recorde-se que Mark Lanegan já atuou em agosto deste ano com os Dead Combo, num concerto integrado na edição deste ano do festival Vodafone Paredes de Coura. O registo áudio do mesmo será, de resto, lançado numa reedição de "Odeon Hotel", no início do próximo ano.



Nos últimos meses, Pedro Gonçalves - uma das metades do projeto - tem-se mantido afastado dos palcos, por motivos de doença. Em agosto, explicava que "apesar da doença grave que afeta o Pedro Gonçalves, os Dead Combo decidiram, por vontade do Pedro e do Tó e de toda a banda que os acompanha na tour de apresentação do seu mais recente disco, 'Odeon Hotel', manter todos os restantes concertos da tour, ainda que o Pedro possa não conseguir participar nalguns deles. Nos concertos em que o Pedro não conseguir participar, será substituído por António Quintino, que já integra a formação dos Dead Combo nesta tour".

Os bilhetes para estes espetáculos estão à venda com preços entre 20 e 30 euros para o Coliseu de Lisboa e entre 20 e 25 euros para Guimarães (na cidade-berço, os bilhetes mais caros incluem oferta do CD).