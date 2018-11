Borat, personagem criada por Sacha Baron Cohen, voltou à televisão na mesma semana das eleições intercalares nos Estados Unidos.

O regresso do jornalista mais famoso do Cazaquistão deu-se no programa de Jimmy Kimmel, onde Borat se mostrou satisfeito pela "ingerência russa" nas últimas eleições presidenciais, que colocaram Donald Trump no poder.

"Cabe ao Cazaquistão fazer com que o 'Primeiro-Ministro' Trump ganhe as eleições intercalares", afirmou, num sketch de Jimmy Kimmel Live!. "Vim à Califórnia para manipular as eleições".

À conversa com eleitores de Trump, Borat chegou mesmo a comentar as detenções de crianças emigrantes em jaulas junto à fronteira com o México: "É o melhor lugar onde já estiveram", disse.

Veja aqui o sketch: