Beto O'Rourke tornou-se, ao longo dos últimos meses, numa das grandes estrelas do Partido Democrata dos EUA.

O'Rourke, que perdeu a corrida por um lugar no Senado norte-americano para o republicano Ted Cruz, tem dado que falar (até) pelo seu passado punk: nos anos 90, chegou a ter uma banda com Cedric Bixler-Zavala, hoje vocalista dos At the Drive-In.

Um vídeo da banda, de seu nome Foss, a tocar num programa de uma televisão do Texas em 1994 tem corrido pela internet desde que O'Rourke anunciou a sua candidatura - pelos melhores motivos.

Ao longo da campanha eleitoral, O'Rourke não escondeu as suas raízes punk. O candidato chegou mesmo a afirmar à revista Rolling Stone que o seu amor pelo género começou com "London Calling", álbum clássico dos Clash. "Uma revelação", explicou.