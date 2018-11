O ator Idris Elba foi considerado pela revista People como o homem mais sexy de 2018, sucedendo assim a nomes como David Beckham, Adam Levine ou Bradley Cooper.

Em declarações ao The Tonight Show, do comediante Jimmy Fallon, Elba mostrou-se satisfeito com a distinção e com a capa da edição de novembro da People, que o tem em grande destaque. "A minha mãe vai ficar orgulhosa", disse.

Idris Elba, de 46 anos, é sobretudo conhecido pelos seus papéis em séries como "The Wire" e "Luther", e em filmes como "Mandela: Longo Caminho para a Liberdade" ou "Os Vingadores". Já este ano, falou-se na possibilidade de vir a interpretar James Bond.