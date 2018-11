Adele partilhou uma fotografia sua em criança, rodeada de posters das Spice Girls, de forma a celebrar o anúncio da reunião do grupo pop britânico. "Estou pronta", escreveu, no Instagram.

As Spice Girls anunciaram esta semana o seu regresso aos palcos, com seis concertos de estádio a ter lugar no Reino Unido, no próximo verão. De fora da reunião ficará Victoria Beckham.

Veja a foto de Adele: