Os Massive Attack anunciaram um segundo concerto no Campo Pequeno, em Lisboa, para o dia 19 de fevereiro.

Esta nova data vem no seguimento do espetáculo anteriormente anunciado para o dia 18, no mesmo local, e que levou a uma procura elevada por bilhetes.

Estes dois concertos fazem parte da nova digressão mundial dos Massive Attack, que servirá para celebrar os 21 anos de "Mezzanine", um dos seus álbuns mais celebrados.

A acompanhá-los estará Elizabeth Fraser, ex-Cocteau Twins que deu voz ao clássico 'Teardrop'.

Os bilhetes para ambos os concertos estão à venda em todos os locais habituais, a preços que vão dos 24 euros aos 39 euros.