As Spice Girls estão de volta à estrada, mas há um elemento que ficará de fora da reunião: Victoria Beckham.

O grupo já havia anunciado, em fevereiro, ter planos para se reunir: uma digressão mundial e uma possível nova compilação perfilavam-se no horizonte. A digressão parece agora estar bem encaminhada, devendo ser anunciada em breve. Contudo, tal acontecerá sem a presença de Victoria, que preferiu dar prioridade ao seu trabalho na indústria da moda. Segundo o 'The Sun', o grupo irá esta segunda-feira desvendar o plano de uma digressão de estádios no Reino Unido.

Nesta nova 'vida', as Spice Girls ficarão, assim, reduzidas a quarteto: Emma "Baby" Bunton, Geri "Ginger" Halliwell, Mel "Sporty" Chisholm, e Mel "Scary" Brown.

A última vez que as Spice Girls pisaram juntas um palco aconteceu em 2012, na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres.