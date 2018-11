Tal como se previa, as Spice Girls anunciaram hoje que vão reunir-se para vários concertos de estádio no Reino Unido em junho do próximo ano.

A 'girl band' britânica dos anos 90 partilhou um vídeo onde se pode ver Geri Helliwell, Mel B, Emma Bunton e Mel C a apresentar um noticiário fictício. A notícia é, claro, o regresso do grupo ao ativo. Contudo, Victoria Beckham não fará parte desta nova vida das Spice Girls.

Para já, os concertos anunciados concentram-se em terras britânicas: Londres, Manchester, Bristol, Sunderland, Coventry e Edimburgo são as cidades que receberão os seis espetáculos.

Formadas em 1994, as Spice Girls chegaram ao primeiro álbum em 1996 com "Spice", que se tornaria um sucesso mundial, tendo alcançado o primeiro lugar do top em 17 países e vendido mais de 23 milhões de cópias em todo o mundo. Seguiram-se "Spiceworld", em 1997, também um êxito planetário, e a despedida com "Forever", em 2000.

O grupo separou-se em 2000 depois de Geri Halliwell ter abandonado a formação. Uma primeira reunião, para concertos, aconteceu em 2007 e 2009, e a última atuação teve lugar na cerimónia de encerramento das Olimpíadas de 2012, realizadas em Londres.