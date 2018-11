Salvador Sobral irá atuar, pela primeira vez em nome próprio, nos Coliseus de Lisboa e do Porto no próximo mês de maio.

Estes concertos servirão para apresentar os temas do seu novo álbum, que será editado em março de 2019 e que sucederá a "Excuse Me", o seu disco de estreia (2016).

Para já, são conhecidos apenas dois singles deste mesmo álbum: 'Mano a Mano' e 'Cerca del Mar'.

Salvador Sobral irá subir ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 10 de maio seguindo-se o Coliseu do Porto, no dia seguinte. Os preços variam entre os 20 euros e os 50 euros no caso lisboeta e os 22 euros e os 45 euros no Porto.