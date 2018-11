A banda já havia anunciado o regresso a Portugal em 2019. Agora sabe-se que os Muse atuam a 24 de julho no Passeio Marítimo de Algés, o mesmo espaço onde decorre todos os anos o festival NOS Alive.

O concerto português insere-se na digressão mundial "Simulation Theory", com arranque agendado para dia 22 de fevereiro em Houston, Texas. Portugal é a penúltima paragem dos Muse.

O espaço do Passeio Marítimo de Algés será dividido em duas plateias. Os bilhetes para a plateia A terão como preço €80,00, enquanto os restantes (plateia B) custarão €60,00.

Existirá uma pré-venda nas lojas Fnac a 15 de novembro, entre as 10h00 e as 00h00. No dia seguinte, 16 de novembro, serão colocados bilhetes em todos os postos de venda.

O novo álbum dos Muse, "Simulation Theory", é lançado a 9 de novembro.