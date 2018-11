Realizou-se na noite de domingo a cerimónia anual dos MTV Europe Music Awards, que premeiam a música e a cultura pop.

A cerimónia deste ano realizou-se em Barakaldo, cidade localizada a poucos quilómetros de Bilbau, no País Basco, e foi conduzida pela cantora Hailee Steinfeld.

Não foi apenas na apresentação do evento que o domínio foi feminino. As mulheres saíram de Espanha com o maior número de prémios principais, com Camilla Cabello a impor-se perante as suas "rivais", conquistando quatro galardões - incluindo o de Melhor Artista e o de Melhor Canção, por 'Havana', single editado este ano.

Também Nicki Minaj, que ficou encarregue de abrir o espetáculo com uma interpretação de 'Good Form' e 'Woman Like Me', com o grupo pop Little Mix, levou para casa dois ceptros: Melhor Artista Hip-Hop e Melhor Visual.

A grande "inimiga" de Nicki Minaj, Cardi B, também levou uma estatueta para casa (para Melhor Artista Novo), tal como Dua Lipa (que venceu na categoria de Melhor Artista Pop). Já Ariana Grande foi das grandes derrotadas: apesar de estar nomeada para cinco categorias, não venceu nenhuma delas.

Janet Jackson, Bebe Rexha e a catalã Rosalía (uma das novas coqueluches da pop) foram outras das figuras da noite. O rock, e o masculino, foram representados pelos 5 Seconds of Summer, que venceram na categoria de Melhor Artista Rock, e pelos Muse, que apresentaram o seu último single, 'Pressure'.

O prémio para Melhor Artista Português coube a Diogo Piçarra, que bateu a concorrência de nomes como Bárbara Bandeira, Bispo, Blaya e Carolina Deslandes. Veja aqui a lista completa de vencedores:

Melhor Canção

Camila Cabello (feat. Young Thug) — 'Havana'



Melhor Vídeo

Camila Cabello (feat. Young Thug) — 'Havana'



Melhor Artista

Camila Cabello



Melhor Artista Novo

Cardi B



Melhor Artista Pop

Dua Lipa



Melhor Artista Hip-Hop

Nicki Minaj



Melhor Artista Rock

5 Seconds of Summer



Melhor Artista Alternativa

Panic! at the Disco



Melhor Artista Eletrónica

Marshmello



Melhor Artista Ao Vivo

Shawn Mendes

Melhor Push

Grace VanderWaal



Melhor Palco Mundial

Alessia Cara

Melhor Visual

Nicki Minaj



Melhores Fãs

BTS



Ícone Global

Janet Jackson



Mudança Geracional

Sonita Alizadeh

Hauwa Ojeifo

Xiuhtezcatl "X" Martinez

Mohamad Al Jounde

Ellen Jones

Melhor Artista (Reino Unido e Irlanda)

Little Mix



Melhor Artista (Dinamarca)

Scarlett Pleasure

Melhor Artista (Finlândia)

JVG



Melhor Artista (Noruega)

Alan Walker



Melhor Artista (Suécia)

Avicii



Melhor Artista (Alemanha)

Mike Singer



Melhor Artista (Holanda)

$hirak



Melhor Artista (Bélgica)

Dimitri Vegas & LIke Mike



Melhor Artista (Suíça)

Loco Escrito



Melhor Artista (França)

BigFlo & Oli

Melhor Artista (Itália)

Annalisa



Melhor Artista (Espanha)

Viva Suecia



Melhor Artista (Portugal)

Diogo Piçarra



Melhor Artista (Polónia)

Margaret



Melhor Artista (Rússia)

Jah Khalib



Melhor artista (Hungria)

Follow The Flow



Melhor Artista (Israel)

Noa Kirel



Melhor Artista (África)

Tiwa Savage



Melhor Artista (Índia)

Big Ri and Meba Ofilia



Melhor Artista (Japão)

Little Glee Monster



Melhor Artista (Coreia)

Loona



Melhor Artista (Sudeste Asiático)

Joe Flizzow



Melhor Artista (China)

Loura Lou



Melhor Artista (Austrália)

Tkay Maidza



Melhor Artista (Nova Zelândia)

Mitch James



Melhor Artista (Brasil)

Anitta



Melhor Artista (América Latina/Norte)

Ha*Ash



Melhor Artista (América Latina/Centro)

Sebastián Yatra



Melhor Artista (América Latina/Sul)

Lali



Melhor Artista (Canadá)

Shawn Mendes



Melhor Artista (EUA)

Camila Cabello