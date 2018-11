Morreu Roy Hargrove, trompetista conhecido pelo seu trabalho com artistas como D'Angelo, Erykah Badu, Common e Sonny Rollins. Tinha 49 anos.

A morte do músico foi confirmada pelo seu manager à NPR, e deveu-se a uma paragem cardíaca. No início da semana, Hargrove havia sido hospitalizado devido a problemas nos rins.

A sua morte já foi lamentada por outros músicos, como Questlove, baterista dos The Roots, que se referiu a Roy Hargrove como "a única secção de sopro que ouço na minha cabeça quando penso em música".

Hargrove chegou a vencer dois Grammys pelo seu trabalho enquanto líder de banda: Melhor Álbum Jazz Latino em 1998, por "Habana", e Melhor Álbum Jazz Instrumental em 2002, por "Directions in Music: Live at Massey Hall", colaboração com Herbie Hancock e Michael Brecker.