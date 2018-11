A Forbes divulgou uma lista com as 13 celebridades mortas que mais dinheiro geraram em 2018, que conta com a presença de alguns músicos.

Entre estes está Michael Jackson, que "ganhou" mais de 350 milhões de euros ao longo do último ano, fruto da venda da sua participação na EMI Music Publishing e de projetos como "Michael Jackson’s Halloween", exibido no canal de televisão CBS há duas semanas.

Ao "Rei da Pop" segue-se o do rock: Elvis Presley, que gerou mais de 35 milhões de euros. E há ainda espaço para uma morte ocorrida este ano, a de XXXTentacion; o rapper conseguiu gerar quase 10 milhões de euros, sobretudo através do streaming da sua música.

Veja aqui a lista completa:

1. Michael Jackson (falecido em 2009), 350 milhões de euros

2. Elvis Presley (1977), 35 milhões

3. Arnold Palmer (golfista, falecido em 2016), 30,7 milhões

4. Charles Schulz (cartoonista, 2000), 29,8 milhões

5. Bob Marley (1981), 20 milhões

6. Dr. Seuss (cartoonista, 1991), 14 milhões

7. Hugh Hefner (criador da "Playboy", 2017), 13 milhões

8. Marilyn Monroe (1962), 12 milhões

9. Prince (2016), 11 milhões

10. John Lennon (1980), 10,5 milhões

11. XXXTentacion (2018), 9,6 milhões

12. Muhammad Ali (2016), 7 milhões

13. Bettie Page (modelo, 2008), 6 milhões