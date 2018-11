A próxima digressão dos Massive Attack, que irá celebrar os 21 anos do lançamento de "Mezzanine", irá contar com uma convidada muito especial: Liz Fraser.

A cantora, ex-Cocteau Twins, voltará a acompanhar os Massive Attack em digressão, o que já não faz há 12 anos. Desde 2006 que Fraser se tem mantido afastada dos palcos, dando apenas uma mão cheia de concertos.

Liz Fraser é, recorde-se, a voz de 'Teardrop', um dos grandes temas clássicos de "Mezzanine" e dos Massive Attack.

Esta digressão irá passar por Portugal no dia 18 de fevereiro, com os Massive Attack a apresentarem-se no Campo Pequeno, em Lisboa. Os bilhetes estão à venda a preços que vão dos 24 euros aos 39 euros.