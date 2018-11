Dave Grohl afirmou à rádio Alt 98.7 FM acreditar que o rock n' roll se irá reerguer. Para o líder dos Foo Fighters, há que depositar esperanças na juventude.

"Temos uma legião fantástica de fãs que nos vem ver sempre que tocamos. Vemos pessoas que eram miúdos quando começámos, e que agora trazem os filhos", explicou.

Grohl deu ainda como exemplo os seus próprios filhos: "Tenho uma filha que adora o David Bowie e o Stevie Wonder e os Beatles, que gosta de música nova, e que está numa banda rock. Os miúdos com quem toca são do rock. E eu olho para eles e penso: 'estão nisto a sério'. A nova geração de miúdos vai trazer o rock de volta nos próximos 10 anos".

O músico abordou, ainda, o ciclo natural dos géneros musicais, recorrendo ao hair metal e ao grunge. "Nos anos 80 havia imenso glamour, os gajos tinham penteados amalucados, limusinas, guiavam Harleys, mas isso acabou porque também havia muitas bandas que adoravam rock, mas não queriam nada disso".

"A cena era mais 'somos só putos sujos a tocar em garagens', uma ideia que nasceu do punk. E isso também se tornou gigante, e depois de tudo isso pensas 'meu, quero uma estrela rock'. E o Marilyn Manson tornou-se gigante".