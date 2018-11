Rami Malek foi convidado do programa de televisão de Ellen DeGeneres, tendo falado sobre "Bohemian Rhapsody" biopic dos Queen na qual interpreta Freddie Mercury, filme que teve estreia esta semana nos cinemas nacionais

Durante a entrevista, o ator revelou ser fã dos Queen, ainda que não tivesse conhecimento prévio "dos detalhes íntimos da vida do Freddie ou dos Queen", o que o obrigou a pesquisar entrevistas e imagens antigas.

Também abordada foi a dificuldade causada pelos dentes falsos que o ator teve de usar para ficar mais parecido com o vocalista dos Queen. "Foi difícil cantar, falar, beijar com eles", afirmou. "Mas gostei tanto deles que, no final, quase que me sentia despido sem os ter postos", acrescentou. Veja aqui a entrevista: