Tom Araya, vocalista dos Slayer, enfureceu os fãs e um dos seus próprios colegas de banda após partilhar um meme no qual compara conservadores e progressistas.

"Se um conservador não gosta de armas, não as compra. Se um progressista não gosta de armas, quer que as proíbam" são algumas das frases que se podem ler no meme partilhado pelo músico, que termina o seu post dizendo que "um conservador tenderá a reencaminhá-lo aos amigos, "para que estes possam passar um bom bocado e dar umas gargalhadas", enquanto um progressista "irá apagá-lo porque fica ofendido".

O músico diz estar "do lado da razão" e pediu aos fãs que comentassem a publicação em questão. Assim aconteceu, mas o efeito pretendido por Araya foi o contrário: as vozes críticas sobrepuseram-se às de apoio. Uma das pessoas que discordaram com Araya foi Gary Holt, guitarrista dos Slayer. "Qualquer crítica que seja feita ao nosso atual presidente é acolhida sempre com raiva, nunca com gargalhadas", escreveu, referindo-se a Donald Trump.

Houve até quem recorresse ao formato do meme para responder a Tom Araya: "Quando os progressistas não gostam de um político, não votam nele. Quando os conservadores não gostam de um político, mandam-lhe uma bomba para casa", afirmou um fã.

Veja aqui: