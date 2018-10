É um dia cheio de novidades para os fãs de Samuel Úria. A partir de hoje, estarão disponíveis nas lojas as reedições em vinil dos três álbuns do cantor e compositor - “Nem lhe Tocava” (2008), “O Grande Medo do Pequeno Mundo” (2013) e “Carga de Ombro” (2016).

Estas reedições trazem canções inéditas: a versão que o músico de Tondela fez para 'Chamar a Música', celebrizada na voz de Sara Tavares, e 'Vital e Sua Mota', versão dos brasileiros Paralamas do Sucesso, inicialmente incluída no álbum “Caleidoscópio - Um Tributo Ibero-Americano aos Paralamas do Sucesso”.

Também as canções 'Eu Seguro', ao vivo com Márcia, e 'Carga de Ombro', com Manuela Azevedo, estão entre os extras das reedições.

Quanto ao mini-álbum, pode ser ouvido nas plataformas de streaming e no CD que acompanha qualquer uma das reedições em vinil.

Deste disco, de título “Marcha Atroz”, constam quatro temas novos, todos agraciados com vídeos de Joana Linda. Veja aqui.

No texto que acompanha estas novas edições, escreveu Samuel Úria:

“Este mini-álbum vem como brinde (no sentido de oferta, mas também no sentido de tchin tchin) das reedições em vinil dos meus três últimos álbuns. Tem, portanto, qualquer coisa paradoxal: ser um conjunto de canções inéditas mas que servem de [retrospetiva]. Está aí a locomoção atroz, uma viagem no tempo em passo de marcha.



São músicas sobre a oxidação dos bens e a oxigenação do Bem. São cantigas para que tudo se largue e nada se olvide. São palmadas na [inação], combustões espontâneas e canonizações instantâneas. Malhas de revolta e de Travolta. Na 'Marcha Atroz' vergo-me ao protesto, vendo-me para peças, visto a pele do crooner salomónico, vou esconjurando o esquecimento. É um mini-álbum de [retrospetiva], mas tem capa amarelada como um post-it para o futuro.



A soprar fôlego neste conjunto de criações está o furacão, produtor e parceiro Miguel Ferreira (a única força da Natureza que, em vez de destruir, põe as coisas num sítio melhor e mais ordeiro). Fizemos isto entre a minha casa, a casa do Miguel e o estúdio 'O Nosso Gravador' – casa da Manuela Azevedo e do Hélder Gonçalves, casal a quem desde já dedico este mini-álbum.»