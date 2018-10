Após vários meses em que não teve qualquer pudor em mostrar o seu apoio a Donald Trump, recebendo críticas dos fãs e da esquerda norte-americana, Kanye West diz agora ter sido "usado" pelos conservadores.

No Twitter, o rapper escreveu ter "aberto os olhos" e "percebido que fui usado para espalhar mensagens nas quais não acredito". "Vou distanciar-me da política e focar-me na criatividade", rematou.

Estas mesmas publicações surgem poucos dias depois de ter sido noticiado que West havia desenhado uma nova coleção de roupa, para a campanha "Blexit", cujo objetivo é o de levar afro-americanos a deixar o Partido Democrata, conotado com a esquerda, e passar a votar no Partido Republicano.

O rapper negou tê-lo feito, e disse também não querer "qualquer ligação" ao Blexit. "Apresentei a Candace [Owens] à pessoa que fez o logótipo e ela não queria usar o seu nome, por isso usou o meu", explicou.

Para além de tudo isto, Kanye West deixou bem vincadas as suas posições políticas: "apoio a criação de empregos e de oportunidades para as pessoas que mais deles precisam, apoio a reforma prisional, apoio leis de controlo de armas que tornem o nosso mundo mais seguro. Acredito no amor e na compaixão para com quem procura asilo e para pais que lutam para proteger as suas crianças da violência e da guerra", escreveu.