Os Bon Iver são a segunda confirmação para o cartaz do NOS Alive, depois dos The Cure.

A banda liderada por Justin Vernon irá atuar no último dia do festival, 13 de julho, no palco NOS.

O concerto marcará o regresso dos Bon Iver a Portugal, país por onde já passaram por quatro vezes, a última das quais em 2017. Então, deram um concerto no NOS Primavera Sound, no Porto.

Sem anúncio de álbum novo, a banda deverá apresentar os temas dos seus três trabalhos anteriores, sobretudo os de "22, A Million", o seu último disco.

O NOS Alive 2019 decorre de 11 a 13 de julho e os bilhetes já se encontram à venda, a preços que vão dos 65 euros (diário) aos 149 euros (passe geral).