Depois de uma primeira apresentação no festival Sumol Summer Fest, na Ericeira, em 2017, o espetáculo “A História do Hip Hop Tuga” regressa, em versão ampliada, para tomar conta do palco da Altice Arena, em Lisboa, a 8 de março de 2019.



O mote é a reunião dos nomes mais representativos dos últimos 20 anos do hip-hop nacional. É este o elenco:



MCs: Ace & Presto, Bispo, Black Company, Bob Da Rage Sense, Boss AC, Capicua, Carlão, Chullage, Dealema, Deau, Dillaz, General D, GROGNation, Holly Hood, Micro, NBC, Nerve, NGA, Phoenix, RDC, Piruka, ProfJam, RDC, Sam The Kid, Sanryse & Blasph, Sir Scratch, SP & Wilson, Tekilla, Tribruto, Vado Mas Ki Ás, Wet Bed Gang, Xeg.



DJs: Bomberjack, Cruzfader, Kronic, Nel Assassin



Bboys: 12 Macacos, Gaiolin City Breakers



Writers: Nomem, Youthone



A imagem gráfica deste espetáculo estará a cargo de Vhils, nome cimeiro da arte urbana em Portugal e figura com relevo crescente internacionalmente.



O espetáculo tem início às 22h00. Os bilhetes custam entre 20 e 25 euros.