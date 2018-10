O vocalista dos Kasabian, Tom Meighan, comentou a trágica morte de Vichai Srivaddhanaprabha, dono do Leicester City FC, cujo helicóptero se despenhou junto ao estádio do clube ao início da noite de sábado, após um jogo.

Meighan é um dos muitos adeptos do Leicester City (e não só) que se deslocaram ao estádio para depositar coroas de flores e cachecóis do clube, em homenagem ao empresário tailandês e às outras quatro vítimas do acidente.

"Foi fantástico. Pagaram-nos as dívidas e evitaram que fossemos despromovidos", afirmou o músico, à Sky News. "Ganharam o campeonato e agora é isto. Sinto que o sonho morreu".

O músico lembrou, também, o dia em que conheceu Vichai: "Tocámos aqui no estádio duas vezes. Encontrei-o no palco, disse-lhe olá e abracei-o. Memórias incríveis que agora parecem mortas. Sinto que o Leicester está morto", desabafou. "Vai ser preciso muito tempo para recuperar".