Os Massive Attack estão de regresso a Portugal. O grupo britânico irá apresentar-se no Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 18 de fevereiro.

Este concerto faz parte de uma nova digressão mundial dos Massive Attack, de celebração do 21º aniversário de "Mezzanine", o seu terceiro álbum de estúdio.

O espetáculo, intitulado "MezzanineXX1", será construído a partir de samples e outras referências do álbum e contará com produção audiovisual de Elizabeth Fraser (que é, no disco, a voz de 'Teardrop').

Os bilhetes serão colocados à venda esta sexta-feira, a preços que vão dos 24 euros aos 39 euros.