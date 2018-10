"Espiritual", o novo álbum de Pedro Abrunhosa, será lançado a 30 de novembro, e terá várias participações especiais.

Cinco anos depois, o músico do Porto volta a reunir os Comité Caviar em estúdio para aquele que será o disco sucessor de "Contramão", mas as portas abriram-se também a vários convidados. Desde logo, destaque-se a mexicana Lila Downs, que canta com Abrunhosa em 'Amor Em Tempo de Muros', o primeiro single do álbum - o videoclip, que será divulgado amanhã, foi gravado no México.

Também a norte-americana Lucinda Williams, a francesa Carla Bruni, o brasileiro Ney Matogrosso e as portuguesas Ana Moura e Elisa Rodrigues fazem parte do elenco de "Espiritual". No álbum participam ainda o percussionista inglês Karl Van Den Bosche e o guitarrista norte-americano Greg Leisz.

"Espiritual", produzido por João Bessa e Pedro Abrunhosa, é composto por 15 novas canções, anunciadas como "histórias de apaziguamento e inquietação". "Durante os últimos dois anos escrevi e compus mais de trinta canções, das quais apenas quinze integram o meu oitavo disco de originais. Foram dois anos de intensas, e quase diárias, gravações", refere o artista.