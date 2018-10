Os Cure são o primeiro nome confirmado para a edição de 2019 do NOS Alive.

A histórica banda britânica atua a 11 de julho, primeiro dia do evento, no palco principal do Passeio Marítimo de Algés.

Formada em 1978, a banda britânica é um dos símbolos do rock alternativo dos anos 80 e 90, tendo lançado álbuns marcantes como "Pornography", "Disintegration" ou "Wish". Em 2019, espera-se novo disco.

Da formação atual da banda fazem parte Robert Smith (vocalista e guitarras), Simon Gallup (baixo), Jason Cooper (bateria), Roger O'Donnell (teclado) e Reeves Gabrels (guitarras). No NOS Alive, os Cure vão tocar "mais de duas horas de música", anuncia a Everything Is New, organizadora do festival.

Os Cure já passaram pelo Alive em 2012, tendo quatro anos depois atuado na então MEO Arena, em Lisboa.

O NOS Alive decorrerá no Passeio Marítimo de Algés a 11, 12 e 13 de julho de 2019. Os bilhetes estão à venda a preços entre os €65,00 (um dia) e €149,00 (passe de 3 dias).