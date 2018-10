Foi lançado o videoclip oficial de 'I'll Never Love Again', tema presente no remake do filme "Assim Nasce Uma Estrela", e as imagens nele contidas estão a causar insatisfação entre os espectadores. A razão? O clip contém 'spoilers', isto é, pormenores que revelam demasiado sobre o filme a quem ainda não o viu. Se não quiser saber mais, fique por aqui.

***

O vídeo mostra Lady Gaga, enquanto Ally (personagem principal do filme), a cantar o tema em questão logo após Jackson Maine (interpretado por Bradley Cooper) se suicidar. Não mostrando o fim do filme de forma explícita, este vídeo musical deixa bastantes pistas no ar numa altura em que a película ainda se encontra em exibição.