Depois da vitória de Jair Bolsonaro, ontem, nas eleições presidenciais brasileiras, os artistas que apoiaram o candidato do PSL manifestaram a sua alegria nas redes sociais. É o caso da atriz Regina Duarte, que agradeceu aos seus seguidores do Instagram pela companhia na “luta pela recuperação da ética, da responsabilidade, do patriotismo, transparência e liberdade! Vambora curtir um novo, lindo, digno e grandioso Brasil”, escreveu Regina Duarte.

Na sequência da vitória de Jair Bolsonaro, a artista dirigiu ainda uma mensagem ao Presidente eleito do Brasil: “Parabéns, minha gratidão por seu patriotismo e votos de saúde, paz e muito amor no seio de sua família , com seus amigos. Com todo o povo brasileiro que lhe tem muito respeito e admiração!”.

Entre as celebridades, também o antigo corredor de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, se congratulou com os resultados da segunda ronda das presidenciais, escrevendo: “O Brasil teve a maior vitória da história política. Que Deus abençoe o Presidente Bolsonaro e o Brasil!”.

Quanto aos maiores apoiantes de Fernando Haddad e críticos de Jair Bolsonaro, as reações ainda não foram publicadas.

Contudo, uma passagem pelas contas de Instagram e Facebook de Caetano Veloso, Roger Waters ou Rodrigo Amarante revelam numerosos comentários de eleitores de Jair Bolsonaro, apelando à saída daqueles artistas do Brasil.



“Pegue o dinheiro que recebeu pra fazer essas besteiras e suma do nosso país!”, é um dos comentários deixados no Instagram de Roger Waters, que recentemente aproveitou os concertos no Brasil para alertar para os perigos do fascismo.



“Passando para lembrar que Jair Bolsonaro já é Presidente, já pode ir embora, não irá fazer falta alguma aqui no Brasil” e “Como é a sensação que está sentido sabendo que milhões de pessoas estão torcendo para sua saída” são outros dos comentários deixados nas redes sociais de artistas que manifestaram o seu apoio a Fernando Haddad.

Uma das poucas artistas que, até agora, comentaram os resultados da noite eleitoral foi Daniela Mercury, crítica de Bolsonaro, que partilhou uma imagem onde se lê “Ninguém larga a mão de ninguém”.

Também a cantora transexual Pabllo Vitar escreveu “eu resisto”, no seu Instagram, recebendo comentários de apoio mas também mensagens como “Já arrumou as malas?”.

Reações semelhantes obteve Milton Nascimento, que antes de os resultados serem conhecidos publicou no Instagram uma letra sua vetada pela censura no início dos anos 70, legendando: “Que momentos como esse jamais se repitam na história desse país. Pela democracia, sempre!”.

Autor de vários posts anti-Bolsonaro e pró-Haddad, Rodrigo Amarante partilhou mesmo uma canção enquanto “último apelo à democracia”, despertando o apoio de alguns seguidores e as críticas de outros, que o acusam de já não viver no Brasil e, como tal, não estar devidamente informado para poder comentar a política do país.

Entretanto, tem também circulado um vídeo no qual Chico Buarque se emociona num último apelo ao voto em Haddad:

Muitas críticas - inclusive em vídeos meramente musicais, nomeadamente de atuações ao vivo - tem também recebido Caetano Veloso que, depois de escrever um artigo de opinião para o New York Times, entrevistou Roger Waters sobre política.

Pode acompanhar a situação no Brasil no site do Expresso.