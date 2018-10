Caetano Veloso esteve à conversa com Roger Waters durante a passagem do músico britânico pelo Brasil, onde foi vaiado após criticar o candidato de extrema-direita à presidência daquele país, Jair Bolsonaro.

Os dois músicos aproveitaram o encontro para falar não só de política brasileira mas também mundial, e das muitas divisões que se fazem sentir hoje em dia na sociedade.

Roger Waters, que afirma ter-se informado acerca de Bolsonaro antes de o criticar em palco, afirmou que só o elegeria para líder quem não tivesse "qualquer sentimento social, político, humanitário ou educação".

"Ele afunda-se com as suas próprias palavras. Essa ideia de que o que é preciso é mais armas, que precisamos de entrar nas favelas para matar toda a gente e ficar tudo bem, é uma enorme falta de senso e só irá servir para atrasar este grande país", disse o baixista.

Para Waters, as grandes culpadas do estado atual de coisas no Brasil e no mundo são as políticas neoliberais dos últimos anos. E lamentou, falando da colonização do continente Americano, o sentimento de insatisfação e o desprezo pelas liberdades individuais que se faz sentir.

Juntamente com Caetano, Waters fez também passar a ideia de que nem todos os que votam em Jair Bolsonaro são más pessoas. Para o músico brasileiro, "há muitas pessoas boas a votar Bolsonaro porque estão iludidas por ideias loucas", ao que o ex-Pink Floyd replicou que "também houve pessoas boas a votar em Hitler".

"Essas eleições foram democráticas. E, quando ele chegou ao poder, houve o incêndio no Reichstag e tudo mudou. Já não havia leia, só camisas castanhas e vingança", comentou.

E não esqueceu, igualmente, a América de Trump: "Há pessoas a viver em barracas no país mais rico do mundo. Não têm condições para pagar planos de saúde, nada. Não me surpreende que estejam revoltadas. O pior é que nãoo estão com as pessoas que lhes fizeram isso, acabaram de eleger uma delas: o Trump foi quem os lixou, assim como o Bolsonaro o fará", lamentou.

Veja aqui a entrevista completa: