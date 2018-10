A série de animação "Os Simpsons" irá em breve perder uma das suas personagens mais conhecidas, o indiano Apu.

A personagem tem sido alvo de vários ataques ao longo dos últimos tempos, com vários críticos a acusar os autores da série de insensibilidade racial.

Estas críticas tornaram-se maiores após o lançamento do documentário "The Problem With Apu", da autoria do comediante de origem indiana Hari Kondabolu.

Não foi feito qualquer anúncio oficial em relação ao corte de Apu de "Os Simpsons", tendo o mesmo sido dado a entender pelo produtor Adi Shankar em entrevista ao website IndieWire.

"Já falei com várias fontes: eles vão cortar o Apu da série", afirmou. "Não vão fazer disso uma grande questão, vão limitar-se a abandoná-lo para fugir à controvérsia".

Esta decisão é tida por Shankar como "cobarde", já que "Os Simpsons" são vistos por si como um programa de "comentário cultural". "Não é um passo à frente nem um passo atrás, é um passo gigante para o lado", afirmou.

A cadeia de televisão Fox, que transmite a série, recusou-se a confirmar a saída de Apu de "Os Simpsons", limitando-se a salientar que a personagem apareceu num dos últimos episódios da série - ainda que num único plano.

A produção de "Os Simpsons" já havia respondido a esta controvérsia, através do episódio 'No Good Read Goes Unpunished', no qual a personagem Lisa comenta que "algo que começou há décadas e era elogiado e inofensivo agora é politicamente incorreto. Que é que se há-de fazer?".

O criador da série, Matt Groening, também já reagiu dizendo sentir "orgulho" do seu trabalho e afirmando pensar que "as pessoas adoram fingir que se sentem ofendidas".

Já o ator Hank Azaria, que dá voz à personagem, disse em entrevista com o comediante Stephen Colbert não tinha qualquer problema em afastar-se da mesma.

"Ouvir outras vozes significa ter uma maior inclusão na sala dos guionistas. Quero ver guionistas indianos e do sul da Ásia nessa sala, que nos digam que caminho deve esta personagem tomar, incluindo qual a voz que ela deverá ter", disse.