‘A Pele Que Há em Mim’ marcou o tom bem no início do seu percurso, mas Márcia não é apenas a cantora de voz doce que nos faz correr um arrepio pela espinha quando nos canta ao ouvido. Nove anos volvidos, no momento em que acaba de editar o quarto longa-duração, “Vai e Vem”, confessa-nos, sem pudores, que foi perdendo o medo ao longo do caminho e se sente “muito mais livre”.

“Mudei, cresci, mas a essência está igual”, defende, “tenho orgulho do meu percurso até aqui. Sinto que foi uma ascensão. Os objetivos, hoje, passam muito, também, pelo disco: que tipo de disco quero fazer. Não é fácil não sucumbir às exigências exteriores, mas acaba por ser evidente resistir-lhes porque não consigo fazer música de outra maneira. Decidi há muito tempo, quase desde que nasci, ser honesta comigo, por isso não vou não ser aquilo que não sou”.

Numa entrevista que partiu das novas canções, e dos sentimentos que as atravessam, Márcia falou à BLITZ sobre o Brasil que vive na sua música, da relação próxima que criou com a guitarra elétrica, dos duetos que gravou com António Zambujo, Salvador Sobral e Samuel Úria, mas também da experiência no Festival da Canção com o tema ‘Agora’, presente em “Vai e Vem”, das convicções políticas que não gosta que interfiram nas suas canções ou do facto de não querer falar demasiado sobre o machismo na indústria musical: “não quero que deem atenção ao meu disco só pelo facto de ser mulher”.

“Vai e Vem” chega depois de ter ido ao Brasil gravar “Quarto Crescente” e voltar. E a canção que dá nome ao disco é um dueto com António Zambujo, que também foi ao Brasil gravar um disco e voltou… Até que ponto o Brasil é uma influência na sua música?

Talvez seja um destino desejado. Não tenho bem noção disso… mas é um destino que gostava de alcançar musicalmente. Se investisse nalguma exportação, acho que seria no Brasil e França... A canção está feita há muito tempo e acho que tenho uma grande influência da música brasileira na minha música. Se bem que os brasileiros que a ouviram, o Dadi [Carvalho, produtor de “Quarto Crescente”] sobretudo, não interpretaram tanto essa tendência de MPB ou bossa nova, o que é engraçado. A minha noção de música brasileira é diferente da dele…

Mas sabe de onde vem essa influência?

Possivelmente, de muito Caetano Veloso que ouvi, sobretudo, mas também Marisa Monte, os Tribalistas… A escolha do Dadi para o disco anterior está relacionada com isso. Mas, talvez, daquela fase da infância em que via o “Roque Santeiro”, porque as músicas das novelas eram completamente diferentes. E, de facto, é engraçado teres mencionado o Zambujo, porque eu o Zambujo e o Sami [Samuel Úria] tínhamos isso em comum: sabíamos as músicas do “Roque Santeiro”. Nessa altura, mexia muito comigo a música brasileira. Mesmo a Gal Costa, o Roberto Carlos… O meu irmão mais velho passou-me o Prince, a Tracy Chapman, com quem aprendi a tocar guitarra, o Lou Reed, o Sting, os Police, os Pink Floyd… Ia lá ao quarto dele roubar, ouvia e namorava aquilo. Mas o meu pai deu-me o Vitorino, o Zeca Afonso, o Sérgio Godinho e o Roberto Carlos. Dançava muito nas tardes de tédio em que a minha mãe dormia a sesta e eu e a minha irmã ficávamos sozinhas a ouvir ‘O Calhambeque’.

E porquê “Vai e Vem” para o nome do disco?

O disco demorou muito mais tempo a ficar pronto do que eu estava à espera, foi um disco que acabou por ser maturado, e depois de o ouvir todo percebi que havia essa instabilidade constante, que é um paradoxo da vida, essa coisa da perda constante, o medo da perda, mas também a possibilidade e o poder de reconstrução e de começo… essa superação… Achei que era um título adequado. Também porque a música que lhe dá nome é muito romântica e acho que o disco é muito sobre o amor.

A guitarra elétrica parece-me estar aqui mais presente do que nunca…

E tens toda a razão.

Geralmente traz ambientes um pouco mais duros e assertivos. Foi intencional?

Não. Nada em mim é intencional. Deixo-me ir naquilo que o disco e as canções pedem. Não concordo muito com essa dureza de que estás a falar… Não acho que a guitarra elétrica tenha uma dureza, acho que pode ser super doce… Mas é engraçado achares isso, porque só descobri que o disco tinha muito mais guitarra elétrica quando já estava misturado… Nos concertos que já demos, fizemos mais de metade do disco e eu toquei sempre guitarra elétrica. Não tinha reparado nisso.

Quando falo em dureza, faço-o por comparação ao uso que costuma fazer da guitarra.

Isso é culpa do meu produtor… o escolhido, porque tenho dois produtores além de mim no disco: o recorrente, meu marido, Filipe Cunha Monteiro e o Kid Gomez, que escolhi por sugestão do disco da Sara Tavares. Estava lá com ele na apresentação do disco dela e já tínhamos falado sobre isso há muito tempo, portanto pensei “estou a gravar as minhas maquetes, entras já no disco”. No dia seguinte começámos a trabalhar. Quando fomos gravar o ‘Corredor’, a música mais eletrizada do disco, acho eu, eu tinha o pudor de gravar a guitarra elétrica. Tenho dois guitarristas muito bons, o Manuel Dordio e o meu marido, qualquer um deles gravava melhor do que eu, mas ele achou que se calhar não e disse-me: “é melhor seres tu a gravar. A tua guitarra é ótima”. E o Nelson Carvalho [que gravou e misturou “Vai e Vem”] disse o mesmo. Puseram-me a tocar de palheta. Achei o máximo: “nunca tinha tocado de palheta, mas se calhar posso!”. Foi uma libertação. Todo este disco é muito uma libertação. Não acho que tenha sido consciente, mas antes sequer de fazer as maquetes comprei um amplificador, coisa que nunca tinha tido, e pus-me a tocar guitarra elétrica. De facto, nos últimos dois anos aproximei-me da guitarra elétrica. Criámos muito mais relação, eu e ela.

‘Tempestade’ é uma canção carregada de carinho, na qual canta “lança-te a voar/nada como abrir as asas ao vento/e aprender a cair”. É inspirada pelos seus filhos?

Sim. Acho que tem passado e a promessa do futuro. Todas as sensações do disco são coisas que me são reais, não imaginei nada, todos aqueles sentimentos me fazem sentido porque escrevi sobre eles, só que não são dados biográficos, ou seja, não aconteceu assim. Há um remoer no passado e um “senti isto, mas agora é isto” e saem essas canções. E depois há as canções do futuro, como ‘Pega em Mim’, por exemplo, e ‘Tempestade’, muito relacionadas com a infância, com essa frescura da infância. Não é por acaso que pedi ao Filipe, o meu marido super explorado, que além de direção musical também faz videoclips, para filmar o vídeo na Fonte da Prata, com as crianças de lá. Queria crianças no vídeo, mas não uma coisa construída. Não queria um ambiente bonitinho de parque infantil das Avenidas Novas, entendes? Queria uma coisa mais real, em que sobressaísse essa alegria da infância, essa energia que tens, e o que fazes com isso.

Ao ouvir essa canção, lembrei-me da entrevista recente que fizemos à Feist e na qual ela falou sobre a forma como explicou a depressão a um amigo: “imagina que o sol brilha para toda a gente mas tu estás no meio de uma tempestade”. Todos passamos por estados depressivos, num momento ou outro da vida. Sente que as fases menos boas ajudam a estimular a criatividade?

Estimular a criatividade… O Nick Cave diz uma coisa no filme dele relativamente à perda de um filho: “talvez haja quem ache bom ter um episódio mau na vida para conseguir ter criatividade. Tu não tens criatividade nenhuma quando acontece uma coisa tão trágica”. É ao contrário. A música é que te salva das coisas trágicas. Não é a tragédia que serve a música, é a música que serve a tua vida e a tua felicidade. Na verdade, tudo na vida devia ser assim: tudo o que escolhes devia ser para servir a tua vida e a tua felicidade, o teu prazer. Essa entrevista que fizeste à Feist mexeu muito comigo nesse sentido, porque teve uma grande coragem para falar nisso.

Perguntei-lhe precisamente se tinha sido bom fazer música naquela altura complicada, porque poderia não ser…

Acho que é muito bom fazer música na altura, mas não é bom para a música ter uma depressão. Não é bom para nada. A depressão é uma não vida. Ela fala de ‘Pleasure’ nesse tema single porque, de facto, é uma maneira de sair. Tens de olhar muito para o teu prazer. Nós, em Portugal, somos muito culpabilizados, temos uma matriz muito da culpa. Nesse sentido, Espanha, apesar de ser muito católica, é completamente diferente… Não somos muito apologistas do prazer. Às vezes, há culpa associada: “ah, mas não estás a trabalhar porque estás com os teus filhos. Grande vida”. Não é assim… Eu escolho estar com os meus filhos porque escolhi ser mãe. Tenho esse direito e é muito difícil assumir esse direito. Também é difícil assumir o direito de chorar e passar momentos mais complicados… Não há porquê. É só um preconceito.

Falava, há pouco, do amor que há no álbum. Que outros sentimentos atravessam estas canções?

O amor salva, como a música, mas também te pode encurralar. Há muito o sentimento de despeito ou de desdém de quem te traiu, de quem traiu o teu amor ou a tua dedicação. É outro tema que trabalho neste disco um bocadinho mais do que nos outros. No ‘Linha de Ferro’, do “Quarto Crescente”, já acontecia um pouco: “vou numa linha de ferro e a cada terra te enterro para salvar o meu coração”… Tens de partir para outra, tens esse poder de partir para outro universo, para outro horizonte.

Há um “tu” muito presente nestas canções.

Mas há sempre “tus” diferentes. São destinatários reais, que não vou revelar. Se bem que o do ‘Mil Anos’ é um “tu” geral… Há uma espécie de constatação de que o mundo está errado, que a tua vida não se desenrolou da maneira que querias. Não atingiste montes de coisas que tinhas a expectativa de atingir, estás a mil anos daquilo a que te tinhas proposto, a oceanos de distância daquilo que estás a almejar, não é? E no final tens essa conclusão: a tua história és tu que a vais escrever. Ponto final. Essa frase serve todo o disco. Aí percebes que vais ter de te enfrentar e isso, às vezes, é um compromisso lixado porque é responsabilidade tua se alguma coisa não está a correr bem. Podes sentir ainda mais culpa.

De que forma a fé está presente na sua vida?

Não sei responder muito bem a isso. Não ligo muito a religião, mas não posso dizer que não seja uma pessoa de fé. Acho até que sou um bocado esotérica em algumas coisas, mas são coisas muito emocionais. Por exemplo, acho que tenho um anjo da guarda. É uma coisa muito íntima, uma pessoa que perdi em miúda e com quem sinto que continuo sempre. Isso é uma espécie de fé. Se me perguntares se acredito nisso, concretamente… Não. Mas no meu corpo acredito, por isso é a minha fé.

E sente que há política neste disco?

Não. Absolutamente. A única política é a da liberdade. Isso tem vários recantos. Há muitas coisas a acontecer que estão erradas, sempre, e tens de assumir que não vais conseguir mudar o mundo… mas isso não significa que não mudes aquilo que está ao teu alcance. Isso até te mostra, aliás, com mais clarividência, que tens de mudar o que está ao teu alcance. É uma responsabilidade que sinto, e aceito que outras pessoas não sintam, mas não sinto a obrigação de transpor para a minha música coisas de política.

Nos três anos que separam “Quarto Crescente” e este disco, muita coisa mudou na indústria musical. Seja a evolução do streaming ou o facto de um artista ser, hoje, quase obrigado a estar sempre presente porque se se afasta muito desaparece. Sente estas pressões?

Sinto essa mudança porque editei o “Quarto Crescente” e depois engravidei e fui mãe pela segunda vez. Há quase um paralelo aqui, porque quando lancei ‘A Pele que Há em Mim’ com o JP Simões também estava grávida. Se calhar, não me investi tanto nessa parte profissional como poderia ter investido… Mas não podia. A vida, lá está, aquela conversa… Fazes música para ter liberdade, para sentires essa liberdade. E o que é essa liberdade? Podes usar essa citação da Nina Simone: perder o medo. Perder medo de te assumires ou de enfrentar situações ou, algumas vezes, de enfrentar um palco mais complicado. Isso é o quê? Enfrentar o julgamento dos outros? Não teres medo é uma boa forma de libertação. Quando começas a ter medo de perder seguidores, isso vai comprometer-te muito. O que não significa que não gostasse de ter 400 mil seguidores no Instagram. Não tenho, tenho umas centenas de milhares menos. Não vou deixar de viver a minha vida com o meu filho ou a minha vida familiar que, por acaso, teve algumas complicações de há dois anos para cá. A minha vida pede a minha presença, por isso é uma escolha óbvia. Não vou estar a prescindir de viver o que tenho de viver para investir na minha imagem nas redes sociais. Parece-me bastante claro.

O Carlão disse-nos, numa entrevista recente, que “para as mulheres, na música, o trabalho é a dobrar e o respeito é metade”. Recordei-me de quando a Björk disse que ninguém valorizava as suas qualidades de produtora e achavam sempre que os homens com quem trabalhava faziam tudo. Sente ou já sentiu que pelo facto de ser mulher é mais difícil haver esse reconhecimento?

Questiono-me muito sobre isso, porque não gosto de fazer queixinhas... Agora, é verdade que está instituído que há mais homens a fazer música. Vês os cartazes de muitos festivais ou do concerto x e tens montes de homens e uma mulher… Isso dá-me um dissabor, sim. Vais à SPA e folheias a revista e é quase só homens: há uma mulher entre 300 homens. Está demasiado encrustado para apontar um dedo, por isso não quero fazê-lo. Acho bom que se fale um bocadinho sobre isso, só não quero que essa conversa se vire contra mim. Não quero ser eu a fazer essa chamada de atenção para que depois pareça que estão a dar atenção ao meu disco só pelo facto de ser mulher e querem fazer a história da paridade. Paridade também é uma palavra de que não gosto. É bom as pessoas pensarem sobre isso, mas não sei, ainda, qual o resultado de falar muito sobre isso estando eu no lugar em que estou. Sou apreciada não só por seguidores mas também congratulada por outros músicos… Não me posso queixar quando tenho um Sérgio Godinho, que faz parte do topo da linha, a elogiar-me.

Os duetos com António Zambujo, Samuel Úria e Salvador Sobral… Foram as canções que chamaram pelas vozes deles?

Sim. E foram todos feitos no estúdio, em conjunto. Não houve aquela coisa de estar a gravar e depois ir lá o outro gravar porque não podia e não sei quê. Eu e o Zambujo cantámos a olhar um para o outro, eu e o Sobral cantámos a olhar um para o outro, eu e o Sami cantámos lado a lado. E isso acho que transparece nas músicas. No caso do Salvador, o ‘Pega em Mim’, que é um tema antigo, mais ou menos da altura do ‘Vai e Vem’, e que associo muito à infância, tem essa coisa da frescura de quando estás fechado em casa e parece tudo tão cinzento… É uma coisa do tédio da infância, se calhar desse dia escuro num dia de sol, e é como se pedisse: “não me deixes ficar aqui, tens esse poder, pega em mim e leva-me a ver outra vez a alegria do jardim, da infância, a frescura das flores e das canções. O que há de interessante para fazer?”… E aí entra o Salvador. Ele é tão ternurento e tem aquela energia fraternal que acho que era a escolha acertada.

Quando cantou ‘Agora’ no Festival da Canção, pela primeira vez, ouvi algo na sua voz que acho que nunca tinha ouvido antes.

Completamente. Também eu!

Aquela rouquidão…

Tive um problema delicado de voz na altura, que não quis expor. Era sinal de cansaço extremo. Um problema na voz mexe sempre muito com uma cantora. Essa rouquidão existia mesmo porque gravei e fui ao festival com uma hemorragia vocal, por isso esse momento não foi muito agradável. Mas tinha de aguentar. As pessoas às vezes não têm a noção da pressão. Não é aquela coisa do “ai, não têm a noção da vida que tenho”, não é nada disso. Tenho uma vida ótima, graças a Deus, uma bênção. Só não têm a noção da pressão que é essa coisa de ter de estar sempre bem. O Festival da Canção foi no meu dia de aniversário e passei o dia a chorar. Acordei, o meu marido estava com uma gastroenterite que tinha apanhado dos miúdos. Estava tudo doente em minha casa. Ele tomou uns comprimidos para poder ir ter comigo, porque era o meu dia de aniversário. O Tiago Bettencourt veio ter comigo aos bastidores do festival só para me dar um abraço. Portanto, era esse o ambiente que estava a viver. O concurso ali significava, de facto… Percebes? Redes sociais e vida… Exposição… Parece que só podes mostrar-te ao mundo quando estás mesmo bem, mas, porra, já toda a gente esteve mal… Não vão entender isso? Se calhar vão, não é?

E o que retirou dessa experiência no Festival da Canção?

Olha, primeiro retirei essa música. Isso já é meu. Essa canção já ganhei. Agora, a experiência do festival acho que foi uma boa cena sobretudo pelo facto de serem novos músicos e de largar um bocado aquela coisa do espalhafato a que nos tínhamos habituado nos últimos anos. Isso mudou, totalmente, porque o paradigma este ano já era diferente. E o Salvador tem muito a ver com isso. E outra coisa de que gostei muito vai ao encontro daquela pergunta que me fizeste sobre as mulheres, porque havia um grupo de compositoras… A Rita Redshoes estava lá, a Luísa Sobral estava lá, este ano a Isaura estava lá… Isso deu-me algum gozo. Deu-me algum prazer ver que estão a considerar compositores e compositoras. Ninguém se esqueceu de considerar toda a gente.

A BLITZ gostaria de agradecer ao espaço Todos.pt pela cedência do espaço para a sessão fotográfica e entrevista.