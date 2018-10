Roger Waters continua a fazer comentários à situação política brasileira, nos seus concertos naquele país.



Esta semana, num espetáculo no Estádio do Maracanã, o britânico chamou ao palco a viúva de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro assassinada em março deste ano, bem como a filha e a irmã da política.



Segundo o Globo, Roger Waters “pediu que a filha, Luyara Santos, a irmã, Anielle Franco, e a viúva de Mariella Franco, Mônica Benício, subissem ao palco”.

“Juntas, elas protestaram contra a demora no esclarecimento do assassinato da vereadora e exigiram justiça. O pedido foi acolhido pelo público na forma de gritos de 'justiça!'”, pode ainda ler-se na reportagem. “O problema é que nem toda a gente acredita em direitos humanos”, rematou o ex-Pink Floyd, usando uma t-shirt com a frase “Lute como Marielle Franco”.



Veja aqui um vídeo desse momento:



Vereadora, feminista e ativista dos direitos humanos, Marielle Franco tinha 38 anos quando, em março deste ano, foi morta a tiro por dois homens que seguiam noutro carro. Do ataque resultou também a morte do condutor de Marielle Franco, Anderson Pedro Gomes.