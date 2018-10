Roger Taylor, baterista dos Queen, abordou a razão pela qual Sacha Baron Cohen foi afastado da biopic de Freddie Mercury, "Bohemian Rhapsody", que se estreia na próxima quarta-feira nas salas de cinema portuguesas.

Desde o anúncio do filme em 2010 até ao verão de 2013, Cohen - conhecido pelos papéis de "Borat", "Bruno" ou "Ali G" - foi perfilado como único candidato a dar vida à estrela dos Queen no grande ecrã, mas quem acabaria com o papel seria o ator Rami Malek.

Segundo Taylor, "houve muito falatório sobre o Sacha, mas não chegou a haver nada". "Penso que ele não levou a coisa a sério, não levou o Freddie suficientemente a sério. O caminho foi longo e chegou agora ao fim", afirmou o baterista à Associated Press, apressando-se a elogiar o trabalho de Malek ("graças a Deus que o encontrámos").

Aquando da saída do projeto, Cohen declarou que não chegou a acordo com os Queen sobre o tipo de filme que desejavam fazer, apontando o dedo a Brian May, "um músico fantástico que não é grande coisa enquanto produtor de cinema".

"Há tantas histórias espantosas sobre o Freddie Mercury. O homem era selvagem. Há histórias de anões com pratos de cocaína sobre as cabeças a servir numa festa...", disse Cohen. Terá sido quando soube que esses episódios não fariam parte do filme que Cohen deixou de ser hipótese para protagonizá-lo. "Eles [Queen] querem proteger o seu legado como banda", rematou.

"Bohemian Rhapsody", projeto iniciado por Bryan Singer na cadeira de realizador e concluído por Dexter Fletcher, conta com Rami Malek (Mercury), Lucy Boynton (Mary Austin, namorada e, posteriormente, amiga de Freddie), Gwilym Lee (May), Ben Hardy (Taylor) e Joseph Mazzello (John Deacon) nos principais papéis. O filme percorre os primeiros 15 anos da carreira dos Queen, da formação da banda até à famosa atuação no Live Aid, em 1985.