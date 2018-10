Madonna publicou no Instagram três imagens elucidativas da sua ligação à música que se faz em Lisboa, nomeadamente às noites em que se juntou a músicos locais no Tejo Bar, em Alfama. São fotos tiradas pelo fotógrafo de moda Mert Alas na ocasião em que a "Vogue Italia" acompanhou a cantora no bairro histórico lisboeta.

Sobre a primeira, onde se faz acompanhar pelo músico Dino D'Santiago (seu cicerone no périplo lisboeta) e pela fadista Vânia Duarte, Madonna escreve: "A inspiração para o meu novo álbum começou aqui em Lisboa, no Tejo Bar". Nas 'hashtags' pode ler-se "morna" e "funaná", duas músicas de Cabo Verde - onde Dino tem fortes raízes.

Na segunda foto, o destaque vai para o "canto mágico" do músico guineense Kimi Djabaté.

Na terceira foto, Madonna enaltece "as várias faces e sons de Portugal", numa imagem onde voltamos a ver Dino e Vânia Duarte, bem como "o neto da lendária cantora de fado Celeste Rodrigues (que descanse em paz)". "Tanto talento", realça. Na verdade, trata-se do bisneto da falecida fadista, Gaspar Varela, guitarrista de apenas 15 anos.