Kanye West quer vencer um Grammy nas categorias de Melhor Canção Rock e Melhor Performance Rock.

Segundo o website TMZ, o rapper submeteu um tema seu com Kid Cudi, 'Freeee (Ghost Town, Pt. 2)', à análise do júri dos Grammys com vista a possíveis nomeações.

A ajudar a argumentação do rapper poderá estar o facto de 'Freeee' ter sido composto com base numa percussão "pesada", recorrendo também a guitarras.

Caso seja nomeado, não será a primeira vez que as categorias Rock dos Grammys incluem artistas ligados ao hip-hop; no ano passado, o rapper k.flay foi nomeado para Melhor Canção Rock juntamente com os Avenged Sevenfold e os Metallica.

Os nomeados para os Grammys serão conhecidos no próximo mês de dezembro, com a cerimónia a realizar-se a 10 de fevereiro de 2019.