Caetano Veloso escreveu um longo artigo de opinião sobre as eleições no Brasil.

O texto foi publicado no jornal norte-americano New York Times.

Neste artigo, o músico de 76 anos começa por enunciar:



“Tal como outros países, o Brasil enfrenta neste momento a ameaça da extrema direita e do conservadorismo populista. O nosso novo fenómeno político, que deverá ganhar as eleições presidenciais no domingo, é um antigo capitão do exército que admira Donald Trump mas que se parece mais com Rodrigo Duterte, o homem forte das Filipinas. Bolsonaro defende a venda livre de armas de fogo (...) e diz que preferia ter um filho morto a um filho gay”.

“Se Bolsonaro ganhar as eleições, os brasileiros podem esperar uma onda de medo e ódio. Na verdade, já houve sangue derramado. A 7 de outubro, um apoiante de Bolsonaro apunhalou o meu amigo Moa do Katendê, músico e mestre de capoeira, na sequência de uma discussão sobre política. A sua morte deixou a cidade de Salvador num estado de luto e indignação”.

Caetano Veloso recorda então o seu passado e o passado recente do seu país.



“Nos anos 80, fazia discos e tocava para plateias esgotadas. Mas sabia o que tinha de mudar no meu país. Nessa altura, e após 20 anos de ditadura militar, nós, brasileiros, lutávamos pelo direito a eleições livres. Se então alguém me dissesse que um dia iríamos eleger pessoas como Fernando Henrique Cardoso e depois Luiz Inácio Lula da Silva, não acreditaria. E depois aconteceu. A eleição de Cardoso em 1994 e de Lula em 2002 revestiu-se de grande peso simbólico. Mostraram que éramos uma democracia e mudaram a forma da nossa sociedade ao permitirem que milhões de pessoas escapassem à pobreza. (...) Mas, apesar de todo o progresso e da aparente maturidade do país, o Brasil, que é a quarta maior democracia do mundo, está longe de ser [um país] sólido. Forças obscuras, vindas de dentro e de fora, parecem estar a puxar-nos para trás e para baixo”.

Referindo-se também ao impeachment da presidente Dilma Roussef em 2016 e ao escândalo de corrupção que levou políticos como Lula da Silva à prisão, Caetano Veloso considera que a extrema direita “encontrou uma oportunidade” e permitiu a ascensão de “ideólogos reacionários que têm denegrido qualquer tentativa de lutar contra a desigualdade, associando as políticas socialmente progressivas a pesadelos como o da Venezuela”, criando assim o medo de que “os direitos das minoridades eliminem os princípios religiosos e morais, ou simplesmente endoutrinando as pessoas para a brutalidade, através do uso sistemático de linguagem depreciativa”.

“Enquanto figura pública do Brasil, tenho o dever de tentar esclarecer estes factos. Agora sou velho, mas nos anos 60 e 70 era novo e lembro-me. Por isso, tenho de falar”, escreve Caetano Veloso.

“No final dos anos 60, a junta militar prendeu muitos artistas e intelectuais pelas suas convicções políticas. Eu fui um deles, a par do meu amigo e colega Gilberto Gil. O Gilberto e eu passámos uma semana cada um numa cela imunda. Depois, sem qualquer explicação, fomos transferidos para outra prisão militar, onde ficámos dois meses. Seguiram-se mais quatro meses de prisão domiciliária e, por fim, o exílio, onde ficámos dois anos e meio. Nas mesmas celas que nós estavam estudantes, escritores e jornalistas, mas nenhum foi torturado. Mas de noite ouvíamos gritos. Era presos políticos que os militares acreditavam terem ligações à resistência armada ou jovens pobres apanhados a roubar ou a vender droga. Nunca me esqueci daqueles gritos”.



Caetano Veloso remata o artigo salientando as particularidades do Brasil, “um país gigantesco no hemisfério do sul, com uma grande mistura racial. O único país das Américas cuja língua oficial é o português. (...) Muitas pessoas dizem que, se o capitão ganhar, planeiam sair do país. Eu nunca quis viver noutro país que não o Brasil. E agora também não quero. Quero que a minha música e a minha presença sejam uma resistência permanente ao sistema antidemocrático que possa vir a sair de um provável governo de Bolsonaro”.

Pode ver o artigo de Caetano Veloso no original e na íntegra aqui.