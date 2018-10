Está de regresso a Portugal para dois concertos, no Lisboa Ao Vivo na quinta-feira e no Hard Club, no Porto, na sexta. Com o disco novo, “Bottle It In”, na bagagem, um dos mais ilustres músicos de Filadélfia, nos Estados Unidos, conversou com a BLITZ sobre os convidados deste disco - como a sua heroína Kim Gordon, dos Sonic Youth -, o seu apelo junto dos melómanos e a importância (ou não) dos críticos de música. Entrevista leve e bem-disposta com Kurt Vile.

Está de regresso a Portugal para dois concertos. Que recordações tem das passagens por cá?

Lembro-me sobretudo da primeira vez que fui a Lisboa. Foi muito excitante! Achei uma loucura a forma como as pessoas conduziam. E adoro o Noah Lennox, o Panda Bear. Ele ainda vive em Lisboa? Sempre fui grande fã dele. Sinto uma grande nostalgia por essa primeira visita. Também me lembro das vezes seguintes, mas as coisas já se misturam todas…



Demasiados anos na estrada?

Sim. (Risos)



Gravou este disco em vários sítios diferentes, nos Estados Unidos. Esses locais influenciam a “cara” do disco?

Claro que sim, inspiram sempre. Mas as pessoas com quem trabalho também. Sejam os produtores ou os músicos... amigos que fui acumulando ao longo dos anos. Essas pessoas dão-me uma perspetiva diferente [do que estou a fazer] e o mesmo se passa com os sítios, de forma subliminar.



Neste disco tem convidados como a Kim Gordon. Foi uma dessas amigas que “acumulou”?

A Kim faz só um pequeno cameo, um feedback no fim da 'Mutinies'. Mas somos amigos desde 2009; conhecemo-nos quando eu abri para os Dinosaur Jr. Ela estava no concerto e foi ter à minha mesa de merchandising, e às tantas percebo que a Kim Gordon era fã do meu primeiro disco na Matador, “Childish Prodigy” [de 2009]! E o J [Mascis, dos Dinosaur Jr.] tinha-me convidado para andar em digressão com eles por causa disso. Esses tempos foram espetaculares: eu andava atrás dela como um cãozinho, porque era grande fã de Sonic Youth e mal conseguia acreditar que ela era minha fã! Cresci a ouvir a banda dela. Desde então que somos amigos, e encontrei-a em Los Angeles um dia antes de gravar aquela canção em que ela participa. Mas foi mesmo por acaso! Estávamos ambos num concerto do Steve Gunn!

Rita Carmo

Este novo álbum tem 80 minutos e três canções com 10 minutos ou mais. Teve receio que fosse considerado demasiado longo? A sua editora, a Matador, dá-lhe liberdade criativa total, ou faz reparos?

Eles dão-me liberdade criativa total, posso lançar o que quiser. Já houve alturas em que me deram sugestões ou me comunicaram algumas preocupações - mas eu posso ouvi-las ou não. Desta vez deixaram-me fazer o que eu quisesse: disseram que adoravam o disco e nunca me disseram que queriam que fosse mais curto. E era isto que eu queria: que o disco fosse comprido. Quer dizer, não fiz de propósito, mas tinha material suficiente para isso.

Concorda que o disco tem uma espécie de lado A, com as canções mais diretas ao assunto, e um lado B, mais reflexivo?

Claro! Só que, na verdade, o disco tem quatro lados! O lado A, o lado B, o lado C e o lado D. (risos) Mas sim, foi uma estratégia minha.



Está a referir-se à edição em vinil, suponho...

Sim! (risos) [Em CD e na net] só tem um gigantesco lado A! Mas percebo o que queres dizer: há um lado A e um lado B. Um lado mais pop e imediato e um lado mais reflexivo e hipnótico.

Rita Carmo

Será que essa atenção “old school” ao álbum como um todo faz com que tenha fãs entre os amantes de classic rock? Pessoas mais velhas, além das mais jovens?

Acho que sim e espero que sim. Sei que, neste momento, o mundo está mais virado para os telemóveis e os computadores e o streaming, mas acredito que vai haver sempre amantes de música. Não se vai apagar o facto de, ao longo de gerações, pessoas lendárias terem lançado grandes álbuns, nem ninguém se vai esquecer dos singles de 78 [rotações por minuto] e dos lados B dos blues... Vai sempre haver grandes fãs de música a querer ouvir álbuns como um todo. É um pouco como a rádio! Existirão sempre grandes melómanos e, por outro lado, fãs mais casuais que gostam de ouvir as suas 'malhas' mais modernas no computador ou no carro.

A minha canção favorita neste disco é a 'Yeah Bones'. Lembra-se de como a escreveu?

Na verdade, já tinha os versos há muito tempo. Quando o Adam [Granduciel], que é o líder dos War on Drugs, ainda tocava comigo nos Violators, eu costumava tocar essa canção para ele, e ele ainda se lembrava dela! A ponte e os versos são dessa altura... atualizei as progressões e a letra, mas estranhamente a canção já é de 2005. (risos)

Quais as canções favoritas das suas filhas, Delphine e Awilda?

Neste álbum? Deixa-me pensar – é que nos outros álbuns elas também têm as suas favoritas... Gostam da 'One Trick Ponies', sobretudo, e da 'Loading Zones'.

No início da 'Bassackwards' ouvem-se umas vozes de fundo... quem são?

É a [harpista e convidada do disco] Mary Lattimore, deixámos lá a voz dela. E eu tinha as letras no colo, e elas caíram… O Shawn [Everett, produtor] gravou essa canção num microfone que parece a cabeça de uma pessoa, então o som atinge-te como se estivesse na tua cabeça, anda ali às voltas. Se ouvires a canção nos phones, consegues ouvir as minhas letras a cair ao chão – e a voz da Mary, ali à volta da tua cabeça. (risos) É bem fixe.

Essa letra tem sido interpretada como uma trip de drogas, mas também pode ser uma letra sobre a ansiedade, não? “I was on the beach but I was thinking about the bay/Got to the bay but by then I was far away/I was on the ground but looking straight into the sun”...

É mesmo isso. É sobre a ansiedade causada pelo mundo… É bom que soe “trippy”, e até pode ter um duplo sentido. Essa ideia, de que podes deitar-te na relva e voar para o espaço sideral, com a ajuda de substâncias, também é válida, mas neste caso a letra era mais sobre a ansiedade. Aliás, a razão pela qual as pessoas tomam coisas é precisamente essa: a ansiedade! (risos)

Como está a sua ansiedade, mais controlada?

Talvez esteja um pouco menos ansioso do que quando fiz boa parte deste disco. Passo por altos e baixos, mas de momento sinto-me bastante descontraído.

Numa crítica ao seu novo disco, o site Drowned in Sound escreveu que “Kurt Vile é tão relaxado que é praticamente horizontal”. Isso corresponde à verdade ou nem por isso?

Quando o disco saiu, sentia-me bastante convencido [do seu valor], mas vejo que as pessoas querem fazer crer que eu faço sempre o mesmo tipo de música, o que é estranho, porque não faço. Eu sou descontraído, mas horizontal não sou. Até podia ser horizontal, que mesmo assim iria fazer melhor música do que alguém que escreve sobre música e a critica, sentado a uma secretária! (risos)

Rita Carmo

Ficou surpreendido com o êxito da sua canção 'Pretty Pimpin'?

Acho que fiquei! Sabia que era uma boa canção, que tinha potencial, e a reação das pessoas foi bem doce… Mas não sei bem como é que isto funciona. Será que a canção poderia ter sido um êxito ainda maior? Como é que se conseguirá ter um êxito de música pop? É o que eu quero a seguir! (risos) Este disco não tem grandes êxitos pop, mas gosto da ideia de um dia vir a aparecer nesses topes, também.