Brian May, guitarrista dos Queen, falou sobre "Bohemian Rhapsody", filme que conta a história da banda e se centra particularmente no vocalista, Freddie Mercury, falecido em 1991: "não é um filme dos Queen. É um filme do Freddie", disse o músico em entrevista à Sky News durante a estreia do filme em Wembley ontem à noite.

"Está tudo lá: o humor está lá, o talento está lá, os desgostos amorosos estão lá", continuou o guitarrista, "há muitas lágrimas e muita alegria neste filme. Portanto, sim, é sempre Freddie, Freddie, Freddie, Freddie. Porque esta foi a única oportunidade que tivemos de fazer um filme sobre o Freddie".

May confessou ter-se sentido emocionado ao ver a história da sua banda no grande ecrã, dez anos depois de terem dado início ao processo do filme. "Sinto-me demasiado excitado. Parecemos crianças... vimos o filme muitas vezes, mas este momento é muito especial. É a oportunidade de uma vida. Quem imaginaria que veríamos isto acontecer ainda em vida?".

"Bohemian Rhapsody" estreia nas salas de cinema portuguesas, segundo a distribuidora Big Picture Films, na próxima quarta-feira, 31 de outubro. O protagonista é Rami Malek, conhecido pela série "Mr. Robot", e o trailer oficial pode ser visto abaixo.