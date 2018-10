O VOA - Heavy Rock Festival regressa em 2019 num novo formato e acaba de anunciar os Slipknot como cabeça de cartaz.

Vinte anos depois do primeiro álbum, a banda de Iowa encabeçará um evento que terá lugar no Estádio do Restelo, em Lisboa, nos dias 4 e 5 de julho. O grupo atua no primeiro dia, portanto a 4 de julho.

Após um ano de interregno, o evento - que comemora dez anos de existência e se realizava em Corroios - muda-se para o estádio do Belenenses, o mesmo espaço que a 1 de maio receberá um concerto dos Metallica.

Nomes cimeiros do nu-metal, os Slipknot preparam o sexto álbum. "Slipnot", de 1999, e "Iowa", de 2001, são considerados dos álbuns mais marcantes da cena, tendo vendido vários milhões de cópias.

O último concerto dos Slipknot em Portugal foi na edição de 2009 do Alive. A banda estreou-se entre nós no então denominado Pavilhão Atlântico, em 2001, tendo no ano seguido atuado no festival da Ilha do Ermal. Em 2004, fez parte do cartaz da primeira edição do Rock In Rio-Lisboa.

Os bilhetes para o evento custam 75 euros (passes) e 50 euros(bilhete diário) e vão ser postos à venda a partir da próxima sexta-feira, 26 de outubro. Um dia antes haverá uma venda antecipada dos passes a 70 euros, limitada a 1000 unidades, exclusiva na FNAC.